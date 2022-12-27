Названа самая востребованная профессия в России в 2022 году

Профессия менеджера по продажам стала самой востребованной на российском рынке труда в 2022 году — компании опубликовали почти полмиллиона (497 тысяч) таких вакансий, пишут «Известия» со ссылкой на данные HeadHunter. Эксперты считают, что к росту популярности этой профессии привел процесс импортозамещения — в то время как зарубежные игроки уходят с отечественного рынка, местные производители активно борются за потребителя.

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На втором месте с небольшим отрывом разместились продавцы-консультанты (467 тысяч вакансий). На третьей строчке оказался прошлогодний лидер рейтинга — профессия водителя (285 тысяч вакансий). Среди десяти самых востребованных профессий аналитики HeadHunter назвали также бухгалтеров, программистов и разработчиков, врачей, инженеров, поваров, упаковщиков и комплектовщиков, слесарей и сантехников.

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В среднем россияне рассчитывали на зарплату 54,4 тысячи рублей в месяц в 2022 году. Самые высокие запросы были у топ-менеджеров (78,9 тысячи рублей), а также специалистов в сфере строительства (71,5 тысячи рублей) и добычи сырья (68,2 тысячи рублей). При этом зарплатные ожидания свыше 200 тысяч рублей наблюдались только у 1,7 процента соискателей — в основном из IТ-сферы, отрасли продаж и руководящего звена.

Член комитета Годсумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев сообщил «Известиям», что среди наиболее востребованных профессий по итогам года можно также назвать рабочие и инженерные специальности на оборонных предприятиях.