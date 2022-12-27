В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
1 час назад

Дочь Шойгу и рэпер ST приехали на Донбасс

Елена Прошина

Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения и рэпер ST посетили Свято-Николаевский собор города Стаханова в ЛНР, в котором в 1950-х годах крестили ее отца, сообщает телеканал 360.

Дочь Шойгу приехала в Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шойгу и ST проинспектировали доставку гуманитарной помощи и новогодних подарков, поздравили с наступающим Новым годом детей в интернате и учебно-реабилитационном центре для слабовидящих, а также навестили раненых военнослужащих в проходящих реабилитацию в Луганской многопрофильной больнице.

Также были доставлены бойлеры и котлы, постельное белье, полотенца и другие вещи первой необходимости. Специальное оборудование передали в реабилитационный центр для слепых и слабовидящих детей - принтеры для печати шрифтом Брайля, звенящие мячи для голбола и специальные развивающие конструкторы.

В Госдуме высказались о новогоднем перемирии с Украиной

Кроме того, проект «Лига героев», руководителем которого является Ксения Шойгу, планирует в течение недели провести 35 театрализованных новогодних представлений для детей в городах ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Напомним, мать Сергея Шойгу жила в Стаханове и была прихожанкой Николаевского собора. Там в 1959 году она крестила своего 4-летнего сына.

Общество,Ксения Шойгу,Сергей Шойгу,Госдума,Телеканал "360° Подмосковье",
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители