Дочь Шойгу приехала в Донбасс

Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения и рэпер ST посетили Свято-Николаевский собор города Стаханова в ЛНР, в котором в 1950-х годах крестили ее отца, сообщает телеканал 360.

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Шойгу и ST проинспектировали доставку гуманитарной помощи и новогодних подарков, поздравили с наступающим Новым годом детей в интернате и учебно-реабилитационном центре для слабовидящих, а также навестили раненых военнослужащих в проходящих реабилитацию в Луганской многопрофильной больнице.

Также были доставлены бойлеры и котлы, постельное белье, полотенца и другие вещи первой необходимости. Специальное оборудование передали в реабилитационный центр для слепых и слабовидящих детей - принтеры для печати шрифтом Брайля, звенящие мячи для голбола и специальные развивающие конструкторы.

Кроме того, проект «Лига героев», руководителем которого является Ксения Шойгу, планирует в течение недели провести 35 театрализованных новогодних представлений для детей в городах ДНР, ЛНР и Запорожской области.