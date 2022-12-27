В Госдуме предложили полностью изменить новогодние каникулы

Гражданам России нужно дать право самим устанавливать длительность новогодних каникул. В таком случае работодатели смогут не прерывать производство в первых числах января. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с URA.RU.

Фото: ТАСС ТАСС

Он рассказал, что бывший глава партии ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно предлагал внести изменения в этом направлении. Нужно взять все выходные дни в году и предоставить россиянам право самим решать, как и когда их использовать.

«Хочет он взять пять дней в январе, пусть берет. Хочет дополнительные дни оставить на май, пускай оставляет», — пояснил Леонов и добавил, что этот вопрос человек должен обсудить со своим работодателем и прийти с ним к соглашению.