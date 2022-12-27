В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
39 минут назад

В Госдуме предложили полностью изменить новогодние каникулы

Елена Прошина

Гражданам России нужно дать право самим устанавливать длительность новогодних каникул. В таком случае работодатели смогут не прерывать производство в первых числах января. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с URA.RU.

В Госдуме предложили полностью изменить новогодние каникулы
Фото: ТАССТАСС

Он рассказал, что бывший глава партии ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно предлагал внести изменения в этом направлении. Нужно взять все выходные дни в году и предоставить россиянам право самим решать, как и когда их использовать.

«Хочет он взять пять дней в январе, пусть берет. Хочет дополнительные дни оставить на май, пускай оставляет», — пояснил Леонов и добавил, что этот вопрос человек должен обсудить со своим работодателем и прийти с ним к соглашению.

Политик отметил, что это изменение будет выгодно как работникам, так и работодателям. Вторые смогут не останавливать производство в строго определенные дни, как и подписание договоров и расчеты в бухгалтерии. Работа сможет продолжаться, так как всегда найдутся люди, которые с удовольствием возьмут дополнительные дни отдыха летом или весной, подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья.

Россияне назвали желанные подарки на Новый год

Общество,Сергей Леонов,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители