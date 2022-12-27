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6 часов назад

Исследование: в России выросло число вакансий для знающих китайский язык

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В России с марта этого года выросло число вакансий, которые требуют знания китайского языка.

В России выросло число вакансий для знающих китайский язык
Фото: Gettyimages.ru © Geber86Gettyimages.ru © Geber86

По данным исследовательского центра «Зарплата.ру» (информация есть в распоряжении RT), знания китайского языка ждут в основном от специалистов по логистике и менеджеров по внешнеэкономической деятельности. Количество подобных вакансий выросло с марта 2022 года на 60%, количество вакансий переводчиков с китайского — на 30%.

Средняя заработная плата логистов и менеджеров ВЭД, как отмечается в исследовании, за полгода увеличилась на 15% и составила 71 тыс. рублей.

«Например, менеджеру в Москве с обязанностями ведения переговоров и поиска новых поставщиков в Китае с обязательным требованием знания китайского языка предлагают от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, а байеру радиооборудования — 80—100 тыс.», — говорится в исследовании.

У переводчиков медианная заработная плата составляет 50 тыс., с марта она выросла на 10%. При этом стоит отметить, что в большинстве вакансий переводчиков со знанием китайского в требования входит знание и английского языка. В Москве специалист с обязанностями устного и письменного перевода может зарабатывать от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, а владеющий юридической терминологией — 100—120 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что более половины (60%) российских компаний, как показало исследование, в этом году приглашали бывших сотрудников вернуться на работу.

Среди специалистов, которых чаще всего возвращали в уходящем году, респонденты отметили инженеров (18%), линейный персонал (15%), логистов (13%), водителей (10%), специалистов строительных специальностей (8%), рабочих на производство (сварщики, токари, операторы станков, механики, машинисты и другие — 8%).

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