Кадыров назвал год "непростым" и анонсировал свою "прямую линию"

Глава Чечни Рамзан Кадыров охарактеризовал уходящий год как «непростой и полный событий» и анонсировал свою «прямую линию», запланированную на 29 декабря. Он написал об этом в своем Telegram-канале.
«Уходящий год был непростым и полон событий: горестных и радостных. Несмотря на трудности и давление, с которыми столкнулась страна, нам все же удается двигаться вперед. И что немаловажно, развиваться дальше. Мы достигли успехов по многим направлениям», — заявил Кадыров.
Глава Чечни добавил, что за весь 2022 год у граждан республики накопилось много вопросов, требующих его персонального ответа.
«Вечером 29 декабря состоится ежегодное прямое включение главы ЧР, в ходе которого я попытаюсь подробно на них ответить», — заключил он.