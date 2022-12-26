Кадыров назвал год "непростым" и анонсировал свою "прямую линию"

«Уходящий год был непростым и полон событий: горестных и радостных. Несмотря на трудности и давление, с которыми столкнулась страна, нам все же удается двигаться вперед. И что немаловажно, развиваться дальше. Мы достигли успехов по многим направлениям», — заявил Кадыров.