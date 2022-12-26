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23 минуты назад

Кадыров назвал год "непростым" и анонсировал свою "прямую линию"

Газета.Ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров охарактеризовал уходящий год как «непростой и полный событий» и анонсировал свою «прямую линию», запланированную на 29 декабря. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Кадыров назвал год "непростым" и анонсировал свою "прямую линию"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Уходящий год был непростым и полон событий: горестных и радостных. Несмотря на трудности и давление, с которыми столкнулась страна, нам все же удается двигаться вперед. И что немаловажно, развиваться дальше. Мы достигли успехов по многим направлениям», — заявил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что за весь 2022 год у граждан республики накопилось много вопросов, требующих его персонального ответа.

«Вечером 29 декабря состоится ежегодное прямое включение главы ЧР, в ходе которого я попытаюсь подробно на них ответить», — заключил он.

Общество,Рамзан Кадыров,
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