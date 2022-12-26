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15 минут назад

В школах и детсадах ДНР установили тревожные кнопки

ТАСС

Школы и детские сады в ДНР оборудовали тревожными кнопками, написал врио главы республики Денис Пушилин в понедельник в своем Telegram-канале.

В школах и детсадах ДНР установили тревожные кнопки
Фото: ТАССТАСС

"Выполнено поручение по установке в школах и детских садах сигнализации - тревожная кнопка установлена везде, за исключением одной школы в Мариуполе и нескольких дошкольных учреждений", - написал он.

Ранее Пушилин сообщал, что в ДНР до конца года оснастят сигнализацией все школы и детские сады. По данным председателя правительства республики Виталия Хоценко, для исполнения поручения президента России Владимира Путина власти региона направят более 17 млн рублей на установку тревожных кнопок в школах.

Общество,Виталий Хоценко,Денис Пушилин,Владимир Путин,
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