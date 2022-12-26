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18 минут назад

Журналист Христо Грозев отреагировал на объявления о его розыске

Елена Прошина

Болгарский журналист и руководитель издания Bellingcat (признано СМИ-иноагентом в России) Христо Грозев заявил, что не знает, почему он объявлен в розыск МВД РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Журналист Христо Грозев отреагировал на объявления о его розыске
Фото: Wikipedia commonsWikipedia commons

«Понятия не имею на каком основании меня объявили в "розыск", поэтому не могу дать в настоящее время комментарии», – написал Грозев в своих социальных сетях.

Журналист Христо Грозев объявлен в розыск

Ранее МВД России объявило журналиста в розыск «по статье УК». При этом по какой именно статье разыскивается Грозев, в МВД не уточнили. Возможно, розыск связан с тем, что в ранее представитель ФСБ заявил о причастности Христо Грозева к попытке угона военных самолётов Су-24, Су-34 и сверхзвукового ракетоносца Ту-22 М3. По словам представителя ФСБ операция была организована СБУ, а Грозев выступал координатором.

Общество,Христо Грозев,МВД России,ФСБ,СБУ,
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