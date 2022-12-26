Журналист Христо Грозев отреагировал на объявления о его розыске

Болгарский журналист и руководитель издания Bellingcat (признано СМИ-иноагентом в России ) Христо Грозев заявил, что не знает, почему он объявлен в розыск МВД РФ . Об этом сообщает ТАСС.

«Понятия не имею на каком основании меня объявили в "розыск", поэтому не могу дать в настоящее время комментарии», – написал Грозев в своих социальных сетях.

Ранее МВД России объявило журналиста в розыск «по статье УК». При этом по какой именно статье разыскивается Грозев, в МВД не уточнили. Возможно, розыск связан с тем, что в ранее представитель ФСБ заявил о причастности Христо Грозева к попытке угона военных самолётов Су-24, Су-34 и сверхзвукового ракетоносца Ту-22 М3. По словам представителя ФСБ операция была организована СБУ, а Грозев выступал координатором.