Стали известны подробности уголовного дела Белоцерковской

Генпрокуратура направила уголовное дело в отношении блогерши Вероники Белоцерковской (внесена Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) за фейки о Вооруженных силах России в Басманный суд для заочного рассмотрения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова.