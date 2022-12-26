Стали известны подробности уголовного дела Белоцерковской

Генпрокуратура направила уголовное дело в отношении блогерши Вероники Белоцерковской (внесена Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) за фейки о Вооруженных силах России в Басманный суд для заочного рассмотрения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова.
«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вероники Белоцерковской*. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», — говорится в сообщении.