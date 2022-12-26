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12 минут назад

Стали известны подробности уголовного дела блогерши Белоцерковской

Lenta.ruиещё 1

Генпрокуратура направила уголовное дело в отношении блогерши Вероники Белоцерковской (внесена Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) за фейки о Вооруженных силах России в Басманный суд для заочного рассмотрения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова.

Стали известны подробности уголовного дела Белоцерковской
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вероники Белоцерковской*. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», — говорится в сообщении.

Общество,Вероника Белоцерковская,Андрей Иванов,Генпрокуратура РФ,
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