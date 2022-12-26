Экология, гейминг, авто и гороскопы – самые стабильные интересы аудитории в 2022 году

Аналитики Rambler&Co проанализировали предпочтения читателей онлайн-СМИ и выявили самые востребованные темы
По данным крупнейшего российского медиахолдинга Rambler&Co, в который входят «Лента.ру», «Газета.Ru», Championat.com, «Секрет фирмы», портал «Рамблер» и другие медиаресурсы, тренд на чтение новостей ставит рекорды с весны 2022 – читатели хотят ориентироваться в меняющемся мире и получать достоверную информацию из верифицированных медиа. К конкретным темам интерес менялся в зависимости от сезона – например, весной больше читали об экономике и бизнесе, а летом о путешествиях. Но у некоторых тем настолько постоянная аудитория, что никакие происходящие события не сказываются на их читаемости – это экология, гейминг, автомобили и гороскопы.
В связи с мировыми событиями в 2022 россияне читали новости на онлайн-СМИ в среднем активнее, чем в прошлом. Совокупный рост аудитории новостных сайтов Рунета в январе-ноябре текущего года составил 14%, в сравнении с аналогичным периодом 2021. В марте этого года произошёл переломный всплеск чтения – практически все интернет-пользователи (94%) в первый месяц весны искали новости в сети чаще раза в неделю. Тренд показал снижение летом и изменение акцентов по интересам, а осенью вернулся.
Пиковый интерес пришёлся на март – +71% (к марту 2021, согласно динамике визитов на новостные сайты), который продержался вплоть до начала лета. С июня по август новости традиционно читали меньше, но с первого месяца осени интерес снова возрос – в сентябре +24 п.п. и в октябре +26 п.п. (в сравнении с аналогичными месяцами 2021).
В то время как интересы аудитории менялись на протяжении года, политика всегда оставалась востребована. Внимание к ней в октябре 2022 вернулось к уровню апреля-мая – 73% среди аудитории, читающей о новостях и событиях в интернете. В июне и июле он снижался до 66%, но по-прежнему был высоким – две трети читателей продолжали следить за событиями в России и в мире.
Летом читатели немного отвлекались на актуальную тематику «Путешествия» (+6 п.п. по сравнению с мартом), а также на «Необычное и забавное» (+7 п.п. по сравнению с мартом) и «Звёзды» (+4 п.п. по сравнению с мартом). К осени развлекательные темы вновь уступили место политике. С сентября по ноябрь немного (-5 п.п.) снизился интерес к новостям экономики и бизнеса, которые были лидерами по приросту аудитории в апреле-мае 2022, и составил 28%. Также осенью пользователи стали чуть меньше читать о городском досуге, культуре и 3ОЖ (-6 п.п., -4 п.п. и -3 п.п. соответственно). Наиболее стабильными тематиками, интерес к которым почти не менялся весь год, стали «Экология», «Происшествия», «Авто», «Гороскопы», «Игры и гейминг».
Источниками данных послужила серия внутренних исследований Rambler&Co, проводившаяся методом онлайн-опроса на выборке, репрезентирующей активных интернет-читателей (читали новости за последнюю неделю) широкой новостной тематики от 16 до 64 лет по всей России (квотирование ЦА по полу, возрасту, ФО, размеру города для сравнимости данных волн). Даты проведения волн и выборка: апрель-май 2022 (2068 респондентов), июнь-июль 2022 (1396 респондентов), октябрь 2022 (1998 респондентов).