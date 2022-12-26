Экология, гейминг, авто и гороскопы – самые стабильные интересы аудитории в 2022 году

Аналитики Rambler&Co проанализировали предпочтения читателей онлайн-СМИ и выявили самые востребованные темы

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По данным крупнейшего российского медиахолдинга Rambler&Co, в который входят «Лента.ру», «Газета.Ru», Championat.com, «Секрет фирмы», портал «Рамблер» и другие медиаресурсы, тренд на чтение новостей ставит рекорды с весны 2022 – читатели хотят ориентироваться в меняющемся мире и получать достоверную информацию из верифицированных медиа. К конкретным темам интерес менялся в зависимости от сезона – например, весной больше читали об экономике и бизнесе, а летом о путешествиях. Но у некоторых тем настолько постоянная аудитория, что никакие происходящие события не сказываются на их читаемости – это экология, гейминг, автомобили и гороскопы.

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В связи с мировыми событиями в 2022 россияне читали новости на онлайн-СМИ в среднем активнее, чем в прошлом. Совокупный рост аудитории новостных сайтов Рунета в январе-ноябре текущего года составил 14%, в сравнении с аналогичным периодом 2021. В марте этого года произошёл переломный всплеск чтения – практически все интернет-пользователи (94%) в первый месяц весны искали новости в сети чаще раза в неделю. Тренд показал снижение летом и изменение акцентов по интересам, а осенью вернулся.

Пиковый интерес пришёлся на март – +71% (к марту 2021, согласно динамике визитов на новостные сайты), который продержался вплоть до начала лета. С июня по август новости традиционно читали меньше, но с первого месяца осени интерес снова возрос – в сентябре +24 п.п. и в октябре +26 п.п. (в сравнении с аналогичными месяцами 2021).

В то время как интересы аудитории менялись на протяжении года, политика всегда оставалась востребована. Внимание к ней в октябре 2022 вернулось к уровню апреля-мая – 73% среди аудитории, читающей о новостях и событиях в интернете. В июне и июле он снижался до 66%, но по-прежнему был высоким – две трети читателей продолжали следить за событиями в России и в мире.

Летом читатели немного отвлекались на актуальную тематику «Путешествия» (+6 п.п. по сравнению с мартом), а также на «Необычное и забавное» (+7 п.п. по сравнению с мартом) и «Звёзды» (+4 п.п. по сравнению с мартом). К осени развлекательные темы вновь уступили место политике. С сентября по ноябрь немного (-5 п.п.) снизился интерес к новостям экономики и бизнеса, которые были лидерами по приросту аудитории в апреле-мае 2022, и составил 28%. Также осенью пользователи стали чуть меньше читать о городском досуге, культуре и 3ОЖ (-6 п.п., -4 п.п. и -3 п.п. соответственно). Наиболее стабильными тематиками, интерес к которым почти не менялся весь год, стали «Экология», «Происшествия», «Авто», «Гороскопы», «Игры и гейминг».