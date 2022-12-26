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43 минуты назад

Россиянке прислали повестку в военкомат на умершего в 2,5 года сына

Lenta.ruиещё 1

Жительнице Екатеринбурга прислали повестку из военкомата на сына, умершего в 2,5 года от водянки головного мозга. Об этом сообщает портал E1.RU. В разговоре с изданием «Подъем» военкомы признали ошибку и уже пообещали «по-человечески» извиниться перед россиянкой.

Россиянке прислали повестку в военкомат на умершего в 2,5 года сына
Фото: ТАССТАСС

По словам женщины, несколько дней назад она нашла в почтовом ящике повестку на имя покойного сына. В документе его просили явиться на призывной пункт утром 26 января 2023 года и предупредили об ответственности за уклонение. После произошедшего в городском военкомате матери пояснили, что сведения о мальчике к ним поступили из паспортного стола.

«Мы точно передавали туда данные о смерти сына. Я хочу предать этот момент огласке, чтобы другие женщины, матери, не испытали того же, что испытала снова я — и слезы, и обиду, и ненависть к тем людям, которые относятся так халатно к своей работе», — поделилась россиянка.

Представители Чкаловского райотдела военкомата Свердловской области обвинили во всем управляющую компанию. «ТСЖ подало списки, на основании которых выписали мы повестку. А списки не уточняются организациями. Откуда мы знаем, что мальчик умер? Вины здесь военкомата никакой», — указали они.

Ранее в Санкт-Петербурге вручили повестку местному жителю при получении загранпаспорта. Лист размером А4, на котором распечатаны повестка и извещение, ему вручил мужчина в штатском. В результате россиянина обязали явиться в военкомат на следующий день «для уточнения документов воинского учета по вопросам мобилизации».

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