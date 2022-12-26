В Сочи обнаружили новый вид подснежника

В Сочинском нацпарке в известняковых каньонах предгорий юго-восточной части Сочи ученые обнаружили новый для науки вид подснежника. Об этом сообщает КИ News.

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Подснежник назвали Galanthus lebedevae Timukhin et Tuniyev — в честь ботаника Александры Лебедевой, долгое время работавшей в Кавказском заповеднике и первой обратившей внимание на своеобразие подснежников с известняковых скал.

Итогом исследования, которое длилось около 40 лет, стало описание подснежника. Данные подкрепили в 2021 году результатами исследований ДНК разных популяций, которые позволили подтвердить факт нового для науки вида подснежника.

Данный подснежник растет в каньонах Сочи, Агуры, Хосты, Кудепсты, Мзымты и Псоу на высоте 50-300 метров над уровнем моря. Он отличается от других видов подснежников, встречающихся в Сочи, содержанием ядерной ДНК, фенологией и экологией. Специалисты предполагают, что появление подснежника Лебедевой проходило в условиях наиболее теплого предгорного участка Колхидского рефугиума третично-реликтовых видов.