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17 минут назад

Биографы рассказали, что Меган Маркл подарила принцу Уильяму на Рождество

Газета.Ru

Королевские биографы рассказали о необычном подарке, который Меган Маркл преподнесла принцу Уильяму на первое Рождество с королевской семьей. Об этом сообщает Mirror.

Биографы рассказали, что Меган Маркл подарила принцу Уильяму на Рождество
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам биографов, Меган Маркл было непросто выбрать рождественские подарки членам королевской семьи, но она справилась с этой задачей. Известно, что на первое Рождество в королевской семье герцогиня Сассекская подарила принцу Уильяму ложку с выгравированными на ней словами «убийца хлопьев». А Елизавете II Меган подарила поющего игрушечного хомяка, с которым впоследствии играли любимые корги королевы.

«Самой большой проблемой для Меган было найти идеальные оригинальные подарки, чтобы развлечь ее новую большую семью. Но ей это удалось. По крайней мере, ложка для Уильяма имела огромный успех», — написали в книге о Сассексах «В поисках свободы» биографы Омид Скоби и Кэролин Дюран.

Меган Маркл впервые провела Рождество с членами королевской семьи в 2017 году, когда Елизавета II нарушила традицию, пригласив невестку на семейный праздник за пять месяцев до ее свадьбы с принцем Гарри.

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