Биографы рассказали, что Меган Маркл подарила принцу Уильяму на Рождество

Королевские биографы рассказали о необычном подарке, который Меган Маркл преподнесла принцу Уильяму на первое Рождество с королевской семьей. Об этом сообщает Mirror.

По словам биографов, Меган Маркл было непросто выбрать рождественские подарки членам королевской семьи, но она справилась с этой задачей. Известно, что на первое Рождество в королевской семье герцогиня Сассекская подарила принцу Уильяму ложку с выгравированными на ней словами «убийца хлопьев». А Елизавете II Меган подарила поющего игрушечного хомяка, с которым впоследствии играли любимые корги королевы.

«Самой большой проблемой для Меган было найти идеальные оригинальные подарки, чтобы развлечь ее новую большую семью. Но ей это удалось. По крайней мере, ложка для Уильяма имела огромный успех», — написали в книге о Сассексах «В поисках свободы» биографы Омид Скоби и Кэролин Дюран.