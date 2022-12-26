В РПЦ выступили с обвинением в адрес Украины

"В силу той атмосферы вокруг Украинской церкви, которую создает украинская власть, любые международные контакты этой церкви, в том числе контакты с РПЦ, - они могут использоваться специальными службами для очередных задержаний, похищений, помещений под стражу. Поэтому контакты затруднены благодаря намеренным действиям украинских властей, специальных служб и их союзников, которые не заинтересованы в том, чтобы это взаимодействие носило нормальный характер", - сказал он на пресс-конференции, посвященной нарушению прав верующих и преследованию церковнослужителей на Украине.