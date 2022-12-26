В РПЦ выступили с обвинением в адрес Украины

Контакты Украинской православной церкви (УПЦ) с международными организациями, в том числе с Русской православной церковью, затруднены, так как могут быть использованы киевским режимом против священников УПЦ. Об этом сообщил в понедельник заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
"В силу той атмосферы вокруг Украинской церкви, которую создает украинская власть, любые международные контакты этой церкви, в том числе контакты с РПЦ, - они могут использоваться специальными службами для очередных задержаний, похищений, помещений под стражу. Поэтому контакты затруднены благодаря намеренным действиям украинских властей, специальных служб и их союзников, которые не заинтересованы в том, чтобы это взаимодействие носило нормальный характер", - сказал он на пресс-конференции, посвященной нарушению прав верующих и преследованию церковнослужителей на Украине.
Кипшидзе отметил, что сталкивался с ситуациями, когда УПЦ не хотела отправлять своих представителей для участия в международных мероприятиях. По его мнению, руководство УПЦ обоснованно опасается, что любая "некомплиментарная по отношению к украинской власти фраза", сказанная на таком мероприятии, будет использована против Украинской православной церкви.