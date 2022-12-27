В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
31 минуту назад

Роструд напомнил про оплату за работу в праздничные дни

Москва24иещё 4

За выход на работу в праздничные дни трудовым кодексом РФ установлены гарантии повышенной оплаты труда – в двойном размере. Об этом Роструд напомнил россиянам в своем телеграм-канале.

Роструд напомнил про оплату за работу в праздничные дни
Фото: depositphotos/Milkosdepositphotos/Milkos

Дни с 1 по 8 января в России объявлены нерабочими из-за новогодних праздников.

"Установлены гарантии повышенной оплаты труда тем, кто привлекается к работе в такие дни: работникам, получающим оклад – не менее чем в двойном размере, для сдельщиков – не менее чем по двойным сдельным расценкам, для работников, чей труд оплачивается по тарифам – в размере не менее двойной тарифной ставки", – говорится в сообщении ведомства.

В Роструде отметили, что сотрудник по своему желанию может выйти на работу в нерабочий праздничный день и перенести выходной на другую дату. В таком случае работа в этот день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Ранее в Госдуме предложили дать россиянам право самим определять длительность новогодних каникул. Депутат Сергей Леонов отметил, что это будет выгодно как самим гражданам, так и работодателям, поскольку это позволит им не останавливать производство и работу бухгалтерии во время новогодних праздников.

Общество,Сергей Леонов,Роструд,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители