В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
50 минут назад

Военный священник рассказал о служении в зоне СВО

Lenta.ru

У многих священников, отправляющихся в зону специальной военной операции (СВО), есть для этого особые предпосылки, например военное прошлое. О роли священнослужителей в СВО рассказал в беседе с МК.RU настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Святослав Чурканов.

Военный священник рассказал о служении в зоне СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, он сам служил в спецназе, проходил срочную службу во внутренних войсках, в специальной моторизованной части милиции (СМЧМ). «Нас перебросили в Тбилиси, где в апреле 1989-го начались массовые беспорядки на фоне грузино-абхазского конфликта. Потом мы попали в Нагорный Карабах, в начале 1990-го почти два месяца охраняли аэропорт в Баку», — поделился настоятель. После армии же он решил поступить в школу милиции, но не прошел по зрению. Тогда Чурканов стал священником.

Впервые он попал в Донбасс в 2016 году, с тех пор он оказывает гуманитарную помощь. По его словам, в мае стало понятно, что штатных священников не хватает, и в зону проведения спецоперации стали привозить священников, имеющих боевой опыт. «Нужна опора — вера. Поэтому очень важно, чтобы священник находился с бойцами в подразделении. Чтобы укрепить дух бойцов, не допустить потери человеколюбия» — объяснил настоятель важность своего пребывание в зоне СВО.

Чурканов поделился, что военные часто просят привезти шевроны с православной символикой и иконки. Он также рассказал, что в полевых условиях покрестил трех человек.

Ранее председатель патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) заявил, что спецоперация на Украине была начата, так как этого требовали жизненно важные для страны обстоятельства. При этом он заявил, что в настоящее время трудно объяснить многие события.

Общество,СВО,Сергий Радонежский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители