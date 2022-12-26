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26 минут назад

В Энгельсе семьям погибших из-за падения обломков украинского БПЛА окажут помощь

ТАСС

Семьям военнослужащих, погибших в результате предотвращения удара украинского беспилотника по военному аэродрому Энгельс в Саратовской области, окажут необходимую помощь. Об этом в своем Telegram-канале в понедельник сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

В Энгельсе семьям погибших военнослужащих окажут помощь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"По информации Министерства обороны России, на подлете к военному аэродрому в Энгельсе ночью 26 декабря системами ПВО был сбит украинский беспилотник. К сожалению, в результате падения его обломков трое военнослужащих получили смертельные ранения. Выражаю соболезнования их родным и близким. Окажем семьям всю необходимую помощь", - написал глава региона.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, в результате падения обломков беспилотника авиационная техника повреждений не получила.

Общество,Роман Бусаргин,Минобороны России,
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