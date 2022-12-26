В Энгельсе семьям погибших военнослужащих окажут помощь

"По информации Министерства обороны России, на подлете к военному аэродрому в Энгельсе ночью 26 декабря системами ПВО был сбит украинский беспилотник. К сожалению, в результате падения его обломков трое военнослужащих получили смертельные ранения. Выражаю соболезнования их родным и близким. Окажем семьям всю необходимую помощь", - написал глава региона.