В Энгельсе семьям погибших военнослужащих окажут помощь

Семьям военнослужащих, погибших в результате предотвращения удара украинского беспилотника по военному аэродрому Энгельс в Саратовской области, окажут необходимую помощь. Об этом в своем Telegram-канале в понедельник сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
"По информации Министерства обороны России, на подлете к военному аэродрому в Энгельсе ночью 26 декабря системами ПВО был сбит украинский беспилотник. К сожалению, в результате падения его обломков трое военнослужащих получили смертельные ранения. Выражаю соболезнования их родным и близким. Окажем семьям всю необходимую помощь", - написал глава региона.
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, в результате падения обломков беспилотника авиационная техника повреждений не получила.