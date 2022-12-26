Половина селёдки в российских магазинах оказалась небезопасной

Селёдка под шубой в канун новогодних праздников оказалась под угрозой. По данным Роскачества, 52% пресервов из сельди в российских магазинах небезопасны. В ведомстве отметили, что больше всего нарушений связано с микробиологическими показателями. Употребление некачественных пресервов может привести к серьёзным пищевым расстройствам.

Фото: Frankenstein Frankenstein

По данным Роскачества, мониторинг охватил 19 главных марок селёдочных пресервов, которые занимают 80% рынка. В итоге 10 из них признали некачественными.

В пресервах пяти марок («А'море», «Марти», «Океан», «О’Кей», Vici) Роскачество нашло превышение содержания микроорганизмов, дрожжей и плесеней. По содержанию микроорганизмов и дрожжей нарушения норм обнаружены в продукции «Тесей». В селедке «Каждый день» и Leor оказалось много микроорганизмов, в «Русском море» и Delicatesse de Mare — дрожжей.

Но есть и хорошие новости: ни в одной банке эксперты не обнаружили ни кишечную палочку, ни сальмонеллу. Есть и бренды, которые полностью соответствуют стандартам Роскачества — «Балтийский берег», «Лента», «Моя цена», «Меридиан», «Просто».