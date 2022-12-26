В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
32 минуты назад

Половина селёдки в российских магазинах оказалась небезопасной

Секрет Фирмыиещё 7

Селёдка под шубой в канун новогодних праздников оказалась под угрозой. По данным Роскачества, 52% пресервов из сельди в российских магазинах небезопасны. В ведомстве отметили, что больше всего нарушений связано с микробиологическими показателями. Употребление некачественных пресервов может привести к серьёзным пищевым расстройствам.

Половина селёдки в российских магазинах оказалась небезопасной
Фото: FrankensteinFrankenstein

По данным Роскачества, мониторинг охватил 19 главных марок селёдочных пресервов, которые занимают 80% рынка. В итоге 10 из них признали некачественными.

В пресервах пяти марок («А'море», «Марти», «Океан», «О’Кей», Vici) Роскачество нашло превышение содержания микроорганизмов, дрожжей и плесеней. По содержанию микроорганизмов и дрожжей нарушения норм обнаружены в продукции «Тесей». В селедке «Каждый день» и Leor оказалось много микроорганизмов, в «Русском море» и Delicatesse de Mare — дрожжей.

Но есть и хорошие новости: ни в одной банке эксперты не обнаружили ни кишечную палочку, ни сальмонеллу. Есть и бренды, которые полностью соответствуют стандартам Роскачества — «Балтийский берег», «Лента», «Моя цена», «Меридиан», «Просто».

Эксперты Роскачества отметили, что все нарушения — это последствия игнорирования санитарных норм и технологий, а также режима хранения продукта. Качественные пресервы должны содержать не менее 65% селёдки и не более 35% масла. А многие этот показатель игнорируют: например, у Vici и «Русского моря» оказалось по 44% масла, у «Океана» и «О’Кей» — по 39%.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители