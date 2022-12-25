Назван указывающий на грипп редкий симптом

Врач-иммунолог Николай Крючков назвал россиянам необычный симптом, который указывает на грипп. Выявить его можно очень легко.

«Редкий симптом, указывающий на грипп, – это боль в животе с недомоганием и слабостью. Необязательно при этом должна быть температура. Живот может просто крутить», – говорит врач-иммунолог Николай Крючков.

Также врач напомнил, что грипп можно легко узнать по стандартным симптомам: высокая температура, озноб и боль в мышцах. Крючков уточнил, что все редкие симптомы проявляются только после того, как появились хоть какие-то понятные и привычные, указывающие на болезнь, пишет Ferra.ru.