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6 минут назад

Какой редкий симптом указывает на грипп: ответ врача

РИА "ФедералПресс"

Врач-иммунолог Николай Крючков назвал россиянам необычный симптом, который указывает на грипп. Выявить его можно очень легко.

Назван указывающий на грипп редкий симптом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Редкий симптом, указывающий на грипп, – это боль в животе с недомоганием и слабостью. Необязательно при этом должна быть температура. Живот может просто крутить», – говорит врач-иммунолог Николай Крючков.

Также врач напомнил, что грипп можно легко узнать по стандартным симптомам: высокая температура, озноб и боль в мышцах. Крючков уточнил, что все редкие симптомы проявляются только после того, как появились хоть какие-то понятные и привычные, указывающие на болезнь, пишет Ferra.ru.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как снизить давление без помощи таблеток. Чтобы избавить себя от головных болей из-за повышенного артериального давления, врач рекомендует соблюдать всего три правила.

Общество,Николай Крючков,
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