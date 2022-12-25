Возможен паралич: Рогозин раскрыл подробности предстоящей операции

Руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин готовится к предстоящей в понедельник операции по извлечению осколка, полученного при обстреле в Донецке.

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"Я лежу, готовлюсь к операции. Завтра [она должна пройти]. <...> Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема. Думают [как извлечь осколок]", - сказал Рогозин в воскресенье ТАСС.

Ранее руководитель группы военных советников сообщил, что почти все пострадавшие во время обстрела гостиницы в Донецке, в которой он в тот момент находился, перевезены в Ростовскую область. Остальных раненых в случае их согласия эвакуируют как только позволит их состояние.