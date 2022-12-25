В Севастополе встретили семимиллионного пассажира в Крым

С момента запуска поездов в Крым (декабря 2019 года) в Севастополь прибыл семимиллионный пассажир. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Фото: газета.ру газета.ру

Отмечается, что семимиллионного путешественника определила программа бронирования и покупки билетов. Женщина ехала на поезде «Гранд Сервис Экспресс» из Санкт-Петербурга вместе с мужем и дочерями в гости к друзьям в Севастополь.

В агентстве напомнили, что первый поезд «Таврия» отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря 2019 года, а спустя два дня прибыл в пункт назначения.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул важность сухопутной дороги в Крым через новые российские регионы.

5 декабря было открыто движение транспорта по отремонтированной части автомобильного моста через Керченский пролив. Позднее Путин посетил Крымский мост и проехал по нему за рулем автомобиля вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.