В Севастополе встретили семимиллионного пассажира в Крым

С момента запуска поездов в Крым (декабря 2019 года) в Севастополь прибыл семимиллионный пассажир. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что семимиллионного путешественника определила программа бронирования и покупки билетов. Женщина ехала на поезде «Гранд Сервис Экспресс» из Санкт-Петербурга вместе с мужем и дочерями в гости к друзьям в Севастополь.
В агентстве напомнили, что первый поезд «Таврия» отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря 2019 года, а спустя два дня прибыл в пункт назначения.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул важность сухопутной дороги в Крым через новые российские регионы.
5 декабря было открыто движение транспорта по отремонтированной части автомобильного моста через Керченский пролив. Позднее Путин посетил Крымский мост и проехал по нему за рулем автомобиля вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
В ночь на 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик. В результате обрушились два автомобильных пролета моста и загорелись семь топливных цистерн проезжавшего по железнодорожной части поезда. Спустя некоторое время после ЧП движение по автомобильной части было возобновлено в реверсивном режиме. Вечером того же дня открыли движение по железнодорожному мосту.