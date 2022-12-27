Жена Бута заявила о результатах медобследования ее мужа

Алла Бут, жена Виктора Бута , который недавно вернулся в Россию из американской тюрьмы, рассказала, что во время прохождения ряда медицинских обследований специалисты не выявили серьезных отклонений в состоянии здоровья ее мужа, передает ТАСС.

"По обследованию все в допустимом порядке. Мы неделю все болели гриппом. Сейчас уже пошли на поправку", — сказала супруга Бута.

Ранее Бут заявил, что пожал руку американской баскетболистке Бриттни Грайнер, на которую его обменяли. Он также указал, что пожелал ей удачи. Виктор Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Россиянину вменяли незаконные поставки оружия повстанческой группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", Вашингтон считает ее террористической. Через два года Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года мужчину приговорили к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в $15 млн.