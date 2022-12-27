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43 минуты назад

Жена Бута заявила, что медобследование не выявило серьезных отклонений в состоянии здоровья мужа

Газета.Ruиещё 2

Алла Бут, жена Виктора Бута, который недавно вернулся в Россию из американской тюрьмы, рассказала, что во время прохождения ряда медицинских обследований специалисты не выявили серьезных отклонений в состоянии здоровья ее мужа, передает ТАСС.

Жена Бута заявила о результатах медобследования ее мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По обследованию все в допустимом порядке. Мы неделю все болели гриппом. Сейчас уже пошли на поправку", — сказала супруга Бута.

Ранее Бут заявил, что пожал руку американской баскетболистке Бриттни Грайнер, на которую его обменяли. Он также указал, что пожелал ей удачи. Виктор Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Россиянину вменяли незаконные поставки оружия повстанческой группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", Вашингтон считает ее террористической. Через два года Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года мужчину приговорили к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в $15 млн.

8 декабря Бут был возвращен в Россию в результате договоренности с США о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Общество,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,
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