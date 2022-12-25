Кинолог рассказал, в каких городах России чаще всего заводят собак

"Для этого исследования мы проанализировали количество зарегистрированных собак в городах-миллионниках и региональных столицах. В топ-3 вошла Москва, которая заняла первое место по количеству собак, затем идет Санкт-Петербург, а за ним - Новосибирск. Тенденция в этих городах такова, что жители заводят себе небольших собак-компаньонов", - рассказал Голубев.