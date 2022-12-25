Кинолог рассказал, в каких городах России чаще всего заводят собак

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, в каких городах России чаще всего заводят собак - в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, сообщает РИА Новости.
"Для этого исследования мы проанализировали количество зарегистрированных собак в городах-миллионниках и региональных столицах. В топ-3 вошла Москва, которая заняла первое место по количеству собак, затем идет Санкт-Петербург, а за ним - Новосибирск. Тенденция в этих городах такова, что жители заводят себе небольших собак-компаньонов", - рассказал Голубев.
По его словам, для Москвы наиболее характерна порода чихуахуа, а для Петербурга и Новосибирска - немецкий шпиц. В топ-5 самых "собачьих" городов также оказались Екатеринбург и Челябинск.
Ранее кинологи назвали десять самых популярных пород собак у россиян в 2022 году. По данным РКФ, самой популярной среди россиян породой собак седьмой год подряд остается немецкий шпиц.