Глава католиков России поздравил верующих с праздником Рождества

Председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел (Паоло) Пецци поздравил российских католиков с наступившим Рождеством Христовым и призвал их разделить мир и радость праздника с другими людьми.

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«Рождество – это ответ на все человеческие вопросы, исполненные всякого желания счастья, блага, любви, вечности. Рождество – это любовь, бескорыстная любовь Бога, который разделяет человеческую судьбу», — сказал архиепископ в проповеди во время ночной рождественской мессы в столичном кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, передает ТАСС.

Он отметил, что христианство – это «встреча со Христом, история любви, событие».

«Мы не должны сохранять Рождество для себя – мы призваны разделить этот дар мира и радости с другими людьми», – добавил Пецци.

Католики России и всего мира в воскресенье отмечают Рождество Христово – один из главных праздников христианства, установленный в честь рождения Иисуса Христа.