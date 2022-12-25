Глава католиков России поздравил верующих с праздником Рождества

Председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел (Паоло) Пецци поздравил российских католиков с наступившим Рождеством Христовым и призвал их разделить мир и радость праздника с другими людьми.
«Рождество – это ответ на все человеческие вопросы, исполненные всякого желания счастья, блага, любви, вечности. Рождество – это любовь, бескорыстная любовь Бога, который разделяет человеческую судьбу», — сказал архиепископ в проповеди во время ночной рождественской мессы в столичном кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, передает ТАСС.
Он отметил, что христианство – это «встреча со Христом, история любви, событие».
«Мы не должны сохранять Рождество для себя – мы призваны разделить этот дар мира и радости с другими людьми», – добавил Пецци.
Католики России и всего мира в воскресенье отмечают Рождество Христово – один из главных праздников христианства, установленный в честь рождения Иисуса Христа.
Также 25 декабря Рождество празднуют некоторые протестанты и ряд православных поместных церквей, которые придерживаются григорианского и ново-юлианского календарей. Русская православная церковь будет отмечать Рождество Христово 7 января.