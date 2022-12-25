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1 час назад

В России заканчивается эксперимент по формированию цифровых дипломов

Газета.Ru

В России заканчивается эксперимент по формированию цифровых документов об образовании - итоги будут подведены в воскресенье, 25 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минцифры.

В России заканчивается эксперимент по формированию цифровых дипломов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки... обеспечить проведение оценки результатов эксперимента и представить отчет о проведении эксперимента в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации не позднее 25 декабря 2022 г", - указано в документе.

Эксперимент был проведен в три этапа - с 1 июля 2022 года. Было сформировано около тысячи цифровых аттестатов об основном и среднем общем образовании - после чего был опробован механизм формирования документов об высшем образовании, до пяти тысяч дипломов. Электронные версии создавались параллельно с выдачей на руки обычных, бумажных документов об образовании.

Ранее стало известно, что российским студентам могут разрешить приносить дипломы на флешках.

Общество,Минкомсвязь РФ,Рособрнадзор,
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