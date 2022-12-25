Папа Римский заявил о «нехватке мира»

В различных регионах острая нехватка мира, необходимо прекратить боевые действия на Украине и помочь людям в этой стране, заявил папа Римский в рождественском послании и благословении Urbi et Orbi.

«Наш взор да наполнится лицами украинских братьев и сестер, которые проживают это Рождество в темноте, в холоде или вдали от своих домов из-за разрушений... Да подготовит нас Господь к конкретным жестам солидарности, чтобы помочь страждущим и просветить умы тех, кто в силах заставить замолчать оружие» – сказал понтифик с балкона главного католического собора, передает РИА «Новости».

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Иисус, отметил папа Франциск, открыл «проход из закрытого мира, угнетенного мраком вражды и войны, в мир открытый, свободный для жизни в братстве и в мире».

«Последуем по этому пути», – призвал он.

По его словам, для этого необходимо освободиться от тяжестей, которые мешают идти за Христом: это те же «страсти, которые мешали царю Ироду и его двору признать и приветствовать рождение Иисуса: привязанность к власти и деньгам, гордыня, лицемерие, ложь».

Говоря об «остром недостатке мира» в различных регионах и «театрах Третьей мировой войны», понтифик упомянул Сирию, Святую Землю, Иран, Мьянму, Гаити и Йемен.

«Мы должны с болью отметить, что ледяные ветры войны продолжают дуть на человечество», – сказал папа Бергольо.

В день, когда у католиков принято собираться за рождественским столом, он предложил «подумать о людях, страдающих от голода, особенно о детях, в то время как каждый день большое количество еды тратится впустую, а ресурсы тратятся на оружие». Каждая война, добавил папа Франциск, вызывает голод и использует пищу как оружие, препятствуя ее распределению среди уже страдающего населения.

Папа Римский отметил, что ситуация на Украине еще больше усугубила положение, «поставив населения целых стран под угрозу голода, особенно в Афганистане и в Африканском Роге».

«В этот день давайте все возьмем обязательство, прежде всего те, кто несет политическую ответственность, чтобы еда была лишь инструментом мира», – добавил понтифик.