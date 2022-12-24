Спрос на дворников в Петербурге вырос на 68% в 2022 году

"На данный момент петербургские работодатели открыли более 720 вакансий для дворников. Это на 21% больше, чем в ноябре, и также на 68% больше, чем в декабре 2021 года. Таким образом, спрос на уборщиков территорий в городе стабильно держится в зимние месяцы и растет на фоне климатических явлений. Более того недавняя городская реформа системы ЖКХ также могла повлиять на повышение спроса на дворников в Северной столице", - отметила она.