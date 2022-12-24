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27 минут назад

Спрос на дворников в Петербурге вырос на 68% в 2022 году

ТАСС

Работодатели в Петербурге открыли более 720 вакансий для дворников. Это на 68% больше, чем в декабре 2021 года, сообщила в субботу ТАСС руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

Спрос на дворников в Петербурге вырос на 68% в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На данный момент петербургские работодатели открыли более 720 вакансий для дворников. Это на 21% больше, чем в ноябре, и также на 68% больше, чем в декабре 2021 года. Таким образом, спрос на уборщиков территорий в городе стабильно держится в зимние месяцы и растет на фоне климатических явлений. Более того недавняя городская реформа системы ЖКХ также могла повлиять на повышение спроса на дворников в Северной столице", - отметила она.

Дворников ищут как госорганизации (больницы, школы, вузы), так и частный бизнес (крупный ритейл для уборки своих территорий, застройщики), а также компании из ЖКХ. В этом году в Петербурге на 5% увеличилась зарплата дворников.

"В 2022 году работодатели на фоне низкой активности кандидатов стали также повышать зарплату в вакансиях: + 5% в декабре по сравнению с зимой 2021 года. При этом увы пока что несмотря на рост зарплат, доход дворников в Петербурге ниже средней зарплаты горожанина примерно на 35 тыс. рублей, то есть ровно вдвое", - рассказала Мария Бузунова.

Она добавила, что судя по данным вакансий, работодатели стараются расширять соцпакет для дворников. Так, компании достаточно часто предлагают такие бонусы уборщикам территорий как выдача спецодежды, подарки детям сотрудников, компенсация жилья иногородним и годовая премия. Ранее такие бонусы были достаточно редки в сфере ЖКХ для рабочего персонала.

В целом диапазон зарплат в вакансиях ЖКХ-сектора Петербурга в декабре от 49 106 до 82 940 рублей. Вилка зарплат для уборщиков помещений 34 483 - 51 724 рублей, дворников 26 839 - 37 471 рублей, водителей снегоуборочной техники 45 618 - 61 954 рублей, трактористов 68 966 - 81 006 рублей.

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