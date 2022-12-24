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24 минуты назад

Россиянам дали рекомендации по подготовке к резкой смене климата

Мослента

Рекомендации по подготовке к резкой смене климата дали россиянам в Депздраве Москвы. По информации ведомства, обычно акклиматизация колеблется от двух до семи-десяти дней.

Россиянам дали рекомендации по подготовке к резкой смене климата
Фото: МослентаМослента

«Перед поездкой желательно пропить витаминные препараты, а при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы — лекарства, повышающие ее сопротивляемость. Оптимальная профилактика акклиматизации — планирование отпуска на срок не менее двух недель», — рассказал врач общей практики общего медицинского персонала ГКБ №13 Кирилл Глибко.

Он добавил, что выезжать из своего населенного пункта лучше всего на поезде или на автомобиле и по возможности следует подобрать вечернее или ночное время прибытия, чтобы организм успел отдохнуть и восстановиться. Доктор предупредил, что несколько дней после приезда нельзя пить алкоголь.

Глибко уточнил, что акклиматизации больше всего подвержены дети, люди среднего и старшего возраста, беременные, а также те, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, болезни легких и бронхов.

Ранее самые популярные у москвичей направления для путешествий на Новый год определили аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия».

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