В США старение могут признать болезнью

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) считает старение естественным процессом, что затрудняет получение одобрения FDA для препаратов, направленных на замедление или обращение вспять биологического процесса старения. Но все может поменяться.

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Чтобы продемонстрировать эффективность и получить одобрение, препараты, предназначенные для борьбы со старением, должны быть направлены на борьбу с болезнью, которая часто является результатом процесса старения. Однако среди ученых растет консенсус и усилия, направленные на то, чтобы убедить FDA в том, что старение само по себе должно быть классифицировано как заболевание и подходящая мишень для разработки лекарств.