Жена Бута рассказала о заболевшем муже

«Сложности сегодня у нас, как у всех, — мы заболели гриппом. Уже пятый день болезни», — поделилась Алла Бут .

Виктор Бут провел в тюрьме более 14 лет. Он был осужден в США за поддержку террора и попытку незаконной торговли оружием. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу властей США. В 2012 году россиянина приговорили к 25 годам лишения свободы. Свою вину Бут не признал.