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1 час назад

Жена Бута рассказала о заболевшем муже

Lenta.ru

Жена Виктора Бута Алла в беседе с «Лентой.ру» сообщила, что они с супругом заболели гриппом.

Жена Бута рассказала о заболевшем муже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сложности сегодня у нас, как у всех, — мы заболели гриппом. Уже пятый день болезни», — поделилась Алла Бут.

Виктор Бут провел в тюрьме более 14 лет. Он был осужден в США за поддержку террора и попытку незаконной торговли оружием. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу властей США. В 2012 году россиянина приговорили к 25 годам лишения свободы. Свою вину Бут не признал.

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8 декабря Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков. Предварительно обоих осужденных помиловали.

Общество,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,
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