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1 час назад

Винокур рассказал о помощи артисту Пономаренко

Илья Родин

Народный артист России Владимир Винокур рассказал, что юморист Александр Пономаренко вместе с братом Валерием стали образцом современного юмора. По его мнению, они пришли на смену дуэтам Мирова и Новицкого, Тарапуньки и Штепселя. Об этом пишет портал «360».

Винокур рассказал о помощи артисту Пономаренко
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что Александр Пономаренко скончался в субботу, 24 декабря. О его смерти сообщил шоумен Андрей Малахов.

Винокур напомнил, что братья Пономаренко обрели популярность буквально после первого выхода на сцену. Он добавил, что они в жизни были «очаровательными людьми».

«Когда Саша заболел, мы с Валерой перезванивались. Я даже пытался помогать с врачами», - заметил артист.

Винокур признал, что уход Александра - большая утрата. Он выразил соболезнования родным и близким покойного, а также зрителям, которым потеряли любимых артистов.

Ранее сообщалось, что звезда «Кривого зеркала» Александр Пономаренко скончался от рака желудка на 55-м году жизни.

Общество,Александр Пономаренко,Владимир Винокур,Андрей Малахов,
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