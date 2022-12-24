Рогозина перевезли в больницу Московском регионе

Руководителю группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрию Рогозину извлекут полученный в Донецке осколок в одном из госпиталей московского региона, куда он прибыл ранее, сообщил его помощник журналистам в субботу.
"Дмитрий Рогозин и еще двое раненных при обстреле в Донецке военных советников прибыли в госпитали, расположенные в Московском регионе. Через несколько дней Дмитрию Олеговичу будет проведена операция по извлечению застрявшего возле позвоночника осколка", - сказал помощник.
По его словам, еще два пострадавших военных советника все еще находятся в тяжелом состоянии в Донецке, третий - в Ростове-на-Дону.