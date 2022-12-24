В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-12° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
33 минуты назад

Роскомнадзор заблокировал новый домен «Дождя»*

Lenta.ru

Роскомнадзор заблокировал новый домен российского телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Роскомнадзор заблокировал новый домен «Дождя»*
Фото: ShutterstockShutterstock

Такое решение было принято на основании закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В ведомстве пояснили, что блокировка домена произошла из-за неоднократного распространения запрещенной информации. В частности, из-за фейков о специальной военной операции (СВО) на Украине.

Новый сайт «Дождя» был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.

Ранее телеканал «Дождь» решили выселить из арендованного помещения в Латвии. 16 декабря специалист по связям с общественностью компании Карлис Позняков заявил, что латвийская медиакомпания TV3 Group расторгнет договор с лишенным лицензии российским каналом. Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) также потребовало от телеканала разъяснений, чем в дальнейшем будут заниматься работники редакции после отзыва лицензии на вещание в стране.

Общество,Роскомнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители