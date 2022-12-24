Роскомнадзор заблокировал новый домен «Дождя»*

Роскомнадзор заблокировал новый домен российского телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Такое решение было принято на основании закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В ведомстве пояснили, что блокировка домена произошла из-за неоднократного распространения запрещенной информации. В частности, из-за фейков о специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее телеканал «Дождь» решили выселить из арендованного помещения в Латвии. 16 декабря специалист по связям с общественностью компании Карлис Позняков заявил, что латвийская медиакомпания TV3 Group расторгнет договор с лишенным лицензии российским каналом. Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) также потребовало от телеканала разъяснений, чем в дальнейшем будут заниматься работники редакции после отзыва лицензии на вещание в стране.