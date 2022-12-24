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7 минут назад

Красный Крест помог в перевозке тяжелобольного ребенка из Карабаха в Армению

Майк Габриелян

Красный Крест помог вывезти младенца с тяжелым заболеванием через Лачинский коридор. Ребенка отправили из Карабаха на лечение в Армению. Об этом в субботу сообщила руководитель коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни, передает ТАСС.

Красный Крест помог в перевозке тяжелобольного ребенка из Карабаха в Армению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При посредничестве Международного комитета Красного Креста из Нагорного Карабаха в Армению на лечение перевезен четырехмесячный ребенок, жизнь которого в опасности», - заявила Аматуни.

В начале прошлой недели группа азербайджанцев перекрыла Лачинский коридор якобы по экологическим соображениям. Это единственная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах. В Ереване расценили данный шаг как провокацию Баку, направленную на создание гуманитарной катастрофы в республике.

Ранее эколог из Азербайджана, выступая на митинге в Лачинском коридоре, выпустила из рук мертвого голубя, который должен был символизировать мир.

Общество,Международный комитет Красного Креста,
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