Красный Крест помог в перевозке тяжелобольного ребенка из Карабаха в Армению

Красный Крест помог вывезти младенца с тяжелым заболеванием через Лачинский коридор. Ребенка отправили из Карабаха на лечение в Армению. Об этом в субботу сообщила руководитель коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни, передает ТАСС.

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«При посредничестве Международного комитета Красного Креста из Нагорного Карабаха в Армению на лечение перевезен четырехмесячный ребенок, жизнь которого в опасности», - заявила Аматуни.

В начале прошлой недели группа азербайджанцев перекрыла Лачинский коридор якобы по экологическим соображениям. Это единственная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах. В Ереване расценили данный шаг как провокацию Баку, направленную на создание гуманитарной катастрофы в республике.