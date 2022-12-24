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18 минут назад

Николай Сванидзе прокомментировал сообщения о своем увольнении из РГГУ

Газета.Ru

Журналист Николай Сванидзе прокомментировал распространившиеся в СМИ сообщения о своем увольнении из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), передает РИА Новости.

Сванидзе прокомментировал сообщения о своем увольнении из РГГУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее ряд СМИ писали, что Сванидзе якобы отстранен от должности директора института массмедиа РГГУ по решению ректора Александра Безбородова.

Сам Сванидзе уточнил, что увольнении речь не идет, он всего лишь переходит на новую должность. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры, подробную информацию журналист пообещал предоставить позднее.

«Сейчас больше комментировать не буду… В РГГУ я остаюсь», — сказал Сванидзе.

На сайте РГГУ указано, что Николай Сванидзе с 2007 года руководит кафедрой журналистики на факультете журналистики института массмедиа.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин исключил из состава Совета по правам человека, Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову и других.

Общество,Николай Сванидзе,Владимир Путин,Совет по правам человека,
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