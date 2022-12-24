Сванидзе прокомментировал сообщения о своем увольнении из РГГУ

Журналист Николай Сванидзе прокомментировал распространившиеся в СМИ сообщения о своем увольнении из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), передает РИА Новости.

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Ранее ряд СМИ писали, что Сванидзе якобы отстранен от должности директора института массмедиа РГГУ по решению ректора Александра Безбородова.

Сам Сванидзе уточнил, что увольнении речь не идет, он всего лишь переходит на новую должность. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры, подробную информацию журналист пообещал предоставить позднее.

«Сейчас больше комментировать не буду… В РГГУ я остаюсь», — сказал Сванидзе.

На сайте РГГУ указано, что Николай Сванидзе с 2007 года руководит кафедрой журналистики на факультете журналистики института массмедиа.