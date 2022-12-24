В Воронежской области объяснили работу сирен гражданской обороны

"В субботу, 24 декабря, в районе 10:30 по всему региону сработали сирены гражданской обороны. Они звучали в течение трех минут и были остановлены. Это связано исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения. Никакой реальной угрозы населению Воронежской области нет и не наблюдается", - говорится в сообщении.