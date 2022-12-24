В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-12° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Воронежские власти объяснили тренировкой неожиданное срабатывание сирен ГО в регионе

ТАССиещё 3

Сирены гражданской обороны (ГО) сработали утром в субботу во всех районах Воронежской области. Это связано с тренировкой сил и средств защиты населения, реальной угрозы безопасности нет, сообщила пресс-служба облправительства.

В Воронежской области объяснили работу сирен гражданской обороны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В субботу, 24 декабря, в районе 10:30 по всему региону сработали сирены гражданской обороны. Они звучали в течение трех минут и были остановлены. Это связано исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения. Никакой реальной угрозы населению Воронежской области нет и не наблюдается", - говорится в сообщении.

Ранее несколько региональных СМИ опубликовали информацию о срабатывании сирен в различных районах области. В комментариях жители высказывали обеспокоенность сложившейся ситуацией.

"Приносим извинения всем, для кого подобная тренировка вызвала беспокойство. Будьте уверены, можно сохранять спокойствие", - добавили в пресс-службе.

Общество,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители