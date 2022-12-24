В Воронежской области объяснили работу сирен гражданской обороны

Сирены гражданской обороны (ГО) сработали утром в субботу во всех районах Воронежской области. Это связано с тренировкой сил и средств защиты населения, реальной угрозы безопасности нет, сообщила пресс-служба облправительства.
"В субботу, 24 декабря, в районе 10:30 по всему региону сработали сирены гражданской обороны. Они звучали в течение трех минут и были остановлены. Это связано исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения. Никакой реальной угрозы населению Воронежской области нет и не наблюдается", - говорится в сообщении.
Ранее несколько региональных СМИ опубликовали информацию о срабатывании сирен в различных районах области. В комментариях жители высказывали обеспокоенность сложившейся ситуацией.
"Приносим извинения всем, для кого подобная тренировка вызвала беспокойство. Будьте уверены, можно сохранять спокойствие", - добавили в пресс-службе.