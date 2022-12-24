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32 минуты назад

Власти Абхазии отправили в ДНР и ЛНР 100 тонн мандаринов

Газета.Ru

Абхазские спасатели доставили в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области гуманитарный груз со 100 тоннами мандаринов. Об этом сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на заявление главы МЧС республики Льва Квициния.

Власти Абхазии отправили в ДНР и ЛНР 100 тонн мандаринов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По поручению президента Абхазии Аслана Бжания около 100 тонн мандаринов из республики отправили в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области», — говорится в сообщении.

Спасатели распределили часть помощи в дошкольные учреждения и школу для детей с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что в Абхазии открыли пункты приема мандаринов от населения для отправки гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Президент Абхазии Аслан Бжания заявлял, что Сухум всегда будет поддерживать народ ДНР и ЛНР. Он добавил, что страна признала независимость этих республик, и в рамках спецоперации воюет группа из Абхазии.

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