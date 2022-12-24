Власти Абхазии отправили в ДНР и ЛНР 100 тонн мандаринов

Абхазские спасатели доставили в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области гуманитарный груз со 100 тоннами мандаринов. Об этом сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на заявление главы МЧС республики Льва Квициния.
«По поручению президента Абхазии Аслана Бжания около 100 тонн мандаринов из республики отправили в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области», — говорится в сообщении.
Спасатели распределили часть помощи в дошкольные учреждения и школу для детей с ограниченными возможностями.
Ранее сообщалось, что в Абхазии открыли пункты приема мандаринов от населения для отправки гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.
Президент Абхазии Аслан Бжания заявлял, что Сухум всегда будет поддерживать народ ДНР и ЛНР. Он добавил, что страна признала независимость этих республик, и в рамках спецоперации воюет группа из Абхазии.