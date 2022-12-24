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42 минуты назад

Россияне назвали свои самые безрассудные поступки в 2022 году

BFM.RUиещё 1

Россияне своими наиболее необдуманными поступками в уходящем году считают спонтанные покупки, влюбленность и кредиты. Это следует из исследования сервиса SuperJob, результаты которого приводит РИА Новости.

Россияне назвали свои самые безрассудные поступки в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, необдуманные покупки выбрали как самое легкомысленное решение года 5% опрошенных. Свое решение взять кредит или ипотеку посчитали безрассудным 4% респондентов, столько же опрошенных назвали необдуманным влюбленность или вступление в брак. В тройку необдуманных решений (3%) вошла также смена места жительства.

При этом 47% россиян в 2022 году посчитали, что не совершали сумасбродных поступков.

В опросе участвовали 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов России.

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