Россиянкам посоветовали рожать до 25 лет для долголетия детей

«Дети в этот год получаются здоровыми, потому что спокойно, нет скандалов, нет склок. Давайте пожелаем в 2023 году молодым людям, которые решили связать узы свои друг с другом, и которые это делают во имя рождения потомства, сделать это», — высказался профессор.