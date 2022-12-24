Названы самые необычные вакансии в России

В России составили рейтинг самых необычных вакансий в декабре. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Например, в Санкт-Петербурге ищут геймера, ему предстоит добывать игровую валюту в различных игровых локациях, выполнять еженедельные задания и в дальнейшем обучать новых сотрудников игровому процессу. Важное условие — наличие собственного ПК или ноутбука, а также микрофона. В вакансии отдельно прописано, что должность не связана с криптовалютой. Также в Петербурге ищут автора отзывов. Особых навыков такая вакансия не требует, соискателю необходимо только уметь пользоваться сайтом. В обязанности сотрудника будет входить написание отзывов для сайта детских товаров.

Видео дня

В Обнинске разыскивают сценариста YouTube-канала о тинейджерах. В обязанности сотрудника будет входить придумывание идей и написание сценариев для небольших видео. Специалисту важно будет отслеживать новые тренды и мониторить каналы схожей тематики. В московскую мультипликационную студию требуется режиссер аниматика. Специалист будет разрабатывать аниматику серии на основе сценария в Storybord Pro или Toon Boom Storybord. В Екатеринбурге открыта вакансия истопника: в его задачи будет входить контроль за отопительным оборудованием, заправка пеллетных котлов, чистка оборудования, наблюдение за работой ЧОП и доклад начальству в случае невыполнения ими своих обязанностей.

Как показало другое исследование сервиса, в среднем россияне хотели бы получать зарплату в размере 169 тысяч рублей. Женщины называли более низкую сумму — 152 тысячи в месяц, а мужчины указывали 189 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом желаемая зарплата у опрошенных выросла на два процента. У женщин уровень заработка мечты подрос на 10 процентов, а у мужчин — на один.