«Звездный ростомер» в подмосковном лифте развеселил россиян

Жильцы дома повесили на зеркало в кабине подъемника лист бумаги, на котором в сантиметрах указали рост разных известных людей. Пассажиры лифта при взгляде в зеркало могут сравнить собственный рост с засечками на бумаге и узнать, с кем из знаменитостей показатель совпадает.