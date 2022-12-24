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1 час назад

Маск дал поручение удалить одну из функций Twitter

Lenta.ruиещё 1

Владелец и руководитель Twitter Илон Маск дал поручение удалить из соцсети функцию, продвигавшую горячие линии по предотвращению суицида. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Маск дал поручение удалить одну из функций Twitter
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что функция #ThereIsHelp отображала в верхней части конкретных поисковых запросов контакты организаций поддержки в различных странах. Пользователи могли обратиться за помощью по разным вопросам, в частности, связанным с психическим здоровьем, ВИЧ, вакцинами, сексуальной эксплуатацией детей, гендерным насилием и стихийными бедствиями.

По словам собеседников агентства, удалить функцию распорядился Маск. Ситуацию прокомментировала глава отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин, заявившая, что компания «исправила и обновила» функцию. «Мы ожидаем, что контакты вернутся на следующей неделе», — отметила она.

Ранее Маск сравнил Twitter с самолетом, несущимся на высокой скорости к земле с горящими двигателями и неработающей приборной панелью. Предприниматель пояснил, что реформы были необходимы, поскольку в противном случае компания понесла бы убытки в размере трех миллиардов долларов.

Общество,Илон Маск,
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