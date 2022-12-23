В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
24 минуты назад

Собаки сутки согревали 72-летнего хозяина на морозе, у которого случился инсульт на охоте

Газета.Ru

В Ростовской области скончался охотник, которого сутки согревали в лесу его собаки. Об этом сообщает интернет-портал 1rnd.

Собаки сутки согревали хозяина на морозе, у которого случился инсульт на охоте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

72-летний Василий Черенков отправился на охоту 21 декабря в Сулинское лесничество. Вместе с ним были две собаки: русская гончая и лайка.

Мужчина перестал выходить на связь, а через сутки его обнаружили на дороге возле поселка Долотинка. Как выяснилось позднее, у Черенкова произошел инсульт. Все это время собаки не отходили от хозяина и прижимались к нему, тем самым согревая. Когда прибыли спасатели, собаки их не подпустили. Сотрудникам экстренных служб пришлось отправиться за женой пострадавшего, и только после этого питомцы отошли. Причем одна из собак была ранена — возможно, она защищала хозяина от дикого зверя.

Черенкова доставили в Миллеровскую ЦРБ. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители