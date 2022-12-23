Собаки сутки согревали хозяина на морозе, у которого случился инсульт на охоте

Мужчина перестал выходить на связь, а через сутки его обнаружили на дороге возле поселка Долотинка. Как выяснилось позднее, у Черенкова произошел инсульт. Все это время собаки не отходили от хозяина и прижимались к нему, тем самым согревая. Когда прибыли спасатели, собаки их не подпустили. Сотрудникам экстренных служб пришлось отправиться за женой пострадавшего, и только после этого питомцы отошли. Причем одна из собак была ранена — возможно, она защищала хозяина от дикого зверя.