Вильфанд: в Россию пришла октябрьская погода

«В Москве, в сопредельных областях просто супертеплая погода. Сегодня и завтра на 6-7 градусов выше нормы. Погода больше характерна для конца октября — начала ноября. Больше чем на 50 дней погода запаздывает по отношению к своему климатическому графику. За последние несколько лет температурные нормы подсчитаны, и вот на семь градусов. Это колоссальная величина», — сказал Роман Вильфанд.