Нижний Новгород стал молодежной столицей РФ на 2023 год

«Нижний Новгород — молодежная столица России! Ура, поздравляю!!! Спасибо каждому за поддержку и ваши голоса за Нижний!» — написал у себя в Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин, прикрепив к тексту видео с церемонии объявления победителя.