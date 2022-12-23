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28 минут назад

Нижний Новгород стал молодежной столицей РФ на 2023 год

Елена Прошина

Нижний Новгород стал «Молодежной столицей России — 2023». Победителя объявили на церемонии Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» 23 декабря, передает «РИА Новости».

Нижний Новгород стал молодежной столицей РФ на 2023 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Голосование по выбору молодежной столицы проходило с 23 ноября по 10 декабря. За Нижний Новгород проголосовали почти 110 тысяч человек. За ним шли Владивосток (71 588) и Тула (51 803).

«Нижний Новгород — молодежная столица России! Ура, поздравляю!!! Спасибо каждому за поддержку и ваши голоса за Нижний!» — написал у себя в Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин, прикрепив к тексту видео с церемонии объявления победителя.

Статус молодежной столицы РФ предоставляет Нижнему Новгороду возможность проведения у себя проектов «Росмолодежи», включение в программу комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» и медиастратегию, направленную на продвижение города в течение года.

Общество,Глеб Никитин,Росмолодежь,
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