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1 час назад

«Волонтеры Победы» запустили акцию «С Новым годом, ветеран!»

ТК «Звезда»иещё 3

«Волонтеры Победы» и партия «Единая Россия» запустили Международную акцию «С Новым годом, ветеран!», в рамках которой планируется поздравить более 18 тысяч ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн. Подарки получают в том числе ветераны из новых российских регионов. Как сообщила председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко, там сейчас проживают 676 ветеранов.

«Волонтеры Победы» запустили акцию «С Новым годом, ветеран!»
Фото: Телеканал "Звезда"Телеканал "Звезда"

В Луганской Народной Республике волонтеры пришли в гости к Чайкину Виталию Тимофеевичу. Активисты поздравили его сразу с несколькими праздниками: пару дней назад ветерану исполнилось 96 лет. Виталий Тимофеевич награжден многими боевыми орденами и ведомственными медалями.

Так, волонтеры дарят подарки, теплые пледы, продуктовые наборы, витамины, открытки, а также Письма Победы, написанные российскими школьниками.

«Волонтеры Победы» вместе с партией «Единая Россия» также собирают подарочные наборы для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в Амурской области. В наборы входят сладкие подарки, чай и письма с теплыми пожеланиями. Вручали подарки Героям активисты и представители Партии, переодевшись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Фронтовиков в Амурской области осталось немного - 36 человек.

В селе Новый Порт в Ямало-Ненецком автономном округе «Волонтеры Победы» навестили ветеранов Великой Отечественной войны и пожилых людей. Добровольцы пришли в костюмах Деда Мороза, Снегурочки, озорного Оленя и веселого Мишки и передали открытки и Письма Победы.

Напомним, «Волонтеры Победы» запустили сайт с воспоминаниями ветеранов.

Общество,Ольга Занко,Единая Россия,
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