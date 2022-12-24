«Волонтеры Победы» запустили акцию «С Новым годом, ветеран!»

«Волонтеры Победы» и партия «Единая Россия» запустили Международную акцию «С Новым годом, ветеран!», в рамках которой планируется поздравить более 18 тысяч ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн. Подарки получают в том числе ветераны из новых российских регионов. Как сообщила председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко, там сейчас проживают 676 ветеранов.

Фото: Телеканал "Звезда" Телеканал "Звезда"

В Луганской Народной Республике волонтеры пришли в гости к Чайкину Виталию Тимофеевичу. Активисты поздравили его сразу с несколькими праздниками: пару дней назад ветерану исполнилось 96 лет. Виталий Тимофеевич награжден многими боевыми орденами и ведомственными медалями.

Так, волонтеры дарят подарки, теплые пледы, продуктовые наборы, витамины, открытки, а также Письма Победы, написанные российскими школьниками.

«Волонтеры Победы» вместе с партией «Единая Россия» также собирают подарочные наборы для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в Амурской области. В наборы входят сладкие подарки, чай и письма с теплыми пожеланиями. Вручали подарки Героям активисты и представители Партии, переодевшись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Фронтовиков в Амурской области осталось немного - 36 человек.

В селе Новый Порт в Ямало-Ненецком автономном округе «Волонтеры Победы» навестили ветеранов Великой Отечественной войны и пожилых людей. Добровольцы пришли в костюмах Деда Мороза, Снегурочки, озорного Оленя и веселого Мишки и передали открытки и Письма Победы.