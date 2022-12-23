В ЛНР открылась передвижная выставка о Сталинградской битве

Передвижная выставка об одной из крупнейших битв Второй мировой войны - Сталинградской - открылась в Станично-Луганском областном краеведческом музее ЛНР, сообщает в пятницу волгоградский музей-заповедник "Сталинградская битва".

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"23 декабря 2022 года в филиале Луганского краеведческого музея - Станично-Луганском областном краеведческом музее открылась выставка "Победа - одна на всех!", подготовленная сотрудниками музея-заповедника "Сталинградская битва" при поддержке фонда "История Отечества", - говорится в сообщении.

Передвижной выставочный проект приурочили к 100-летию образования Союза Советских Социалистических Республик и призван показать героизм народов, проявленный в ходе битвы на Волге. На выставке представлены фотографии и документы, рассказывающие о судьбах около 100 участников Сталинградской битвы - представителей 27 национальностей СССР, рядовых воинов и известных полководцев страны. После завершения работы выставки в Станично-Луганском районе ЛНР с ее материалами смогут ознакомиться жители других населенных пунктов Луганской области.

Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.