В российских вузах начнут обучать основам военной подготовки

В российских вузах появится курс по основам военной подготовки. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в Минобрнауки, пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Модуль "Основы военной подготовки" разработан совместно с Минобороны России и направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также [в] дополнительные профессиональные программы», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобрнауки уточнили, что данная программа разработана для подготовки учащихся вузов к военной или иной государственной службе.

22 декабря Минпросвещения России выпустило документ, в котором утверждается программа образования на 2023 год. В частности, в российских школах появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).