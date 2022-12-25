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23 минуты назад

В Санкт-Петербурге ограбили Деда Мороза

Lenta.ruиещё 1

В Санкт-Петербурге неизвестные ограбили актера, который исполняет роль Деда Мороза на детских утренниках, пишет 78 | Новости.

В Санкт-Петербурге ограбили Деда Мороза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам мужчины, по пути на работу он заехал в продуктовый магазин, чтобы пообедать перед выступлением на детской елке. На покупку необходимых товаров он потратил несколько минут, однако по возвращении обнаружил, что из автомобиля пропали праздничный костюм и посох.

Потерпевший обратился в полицию, сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в Германии взяли под защиту Деда Мороза.

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