В Санкт-Петербурге ограбили Деда Мороза

По словам мужчины, по пути на работу он заехал в продуктовый магазин, чтобы пообедать перед выступлением на детской елке. На покупку необходимых товаров он потратил несколько минут, однако по возвращении обнаружил, что из автомобиля пропали праздничный костюм и посох.