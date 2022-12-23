Россияне заплатили 350 тысяч рублей за участие в несуществующем шоу с Бузовой

Россияне заплатили сотни тысяч рублей за участие в несуществующем шоу с популярной певицей Ольгой Бузовой. Соответствующий материал публикует Baza.

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По информации издания, представители краснодарского агентства Maryway искали моделей в интернете, после чего предлагали им платное обучение и возможность сняться в новой передаче для телеканала ТНТ, в которой также будет присутствовать Бузова. Известно, что за встречу с телезвездой манекенщицы должны были отдать 350 тысяч рублей.

Так, например, Маргарита (фамилия не раскрывается) вместе с мужем оплатили агентству полную сумму за участие сына в упомянутой программе, однако вместо обещанных трехдневных съемок молодого человека только сфотографировали. При этом Бузова пришла на площадку только один раз и выступила с речью. Пострадавшим так и не вернули потраченные средства.

Такое же предложение поступило модели Оксане (фамилия не называется), которая отказалась от съемок, однако все же заплатила Maryway 25 тысяч рублей за создание портфолио. В конечном счете девушке провели фотосессию с вещами на несколько размеров больше, а также прислали необработанные снимки.

После этого обманутая клиентка компании нашла других пострадавших и создала группу в соцсетях, в которую уже вступили около 200 человек. Теперь все потерпевшие пытаются привлечь агентство к ответственности и вернуть потраченные деньги.