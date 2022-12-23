В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
9 минут назад

Россияне заплатили 350 тысяч рублей за участие в несуществующем шоу с Бузовой

Lenta.ru

Россияне заплатили сотни тысяч рублей за участие в несуществующем шоу с популярной певицей Ольгой Бузовой. Соответствующий материал публикует Baza.

Россияне заплатили 350 тысяч рублей за участие в несуществующем шоу с Бузовой
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, представители краснодарского агентства Maryway искали моделей в интернете, после чего предлагали им платное обучение и возможность сняться в новой передаче для телеканала ТНТ, в которой также будет присутствовать Бузова. Известно, что за встречу с телезвездой манекенщицы должны были отдать 350 тысяч рублей.

Так, например, Маргарита (фамилия не раскрывается) вместе с мужем оплатили агентству полную сумму за участие сына в упомянутой программе, однако вместо обещанных трехдневных съемок молодого человека только сфотографировали. При этом Бузова пришла на площадку только один раз и выступила с речью. Пострадавшим так и не вернули потраченные средства.

Такое же предложение поступило модели Оксане (фамилия не называется), которая отказалась от съемок, однако все же заплатила Maryway 25 тысяч рублей за создание портфолио. В конечном счете девушке провели фотосессию с вещами на несколько размеров больше, а также прислали необработанные снимки.

После этого обманутая клиентка компании нашла других пострадавших и создала группу в соцсетях, в которую уже вступили около 200 человек. Теперь все потерпевшие пытаются привлечь агентство к ответственности и вернуть потраченные деньги.

Ранее в декабре россиянин обманул возлюбленных на миллионы рублей и избежал тюрьмы. Житель Твери Марк Васютин вымогал средства одновременно у нескольких своих партнерш, которые в конечном счете попытались обратиться в полицию. Однако правоохранительные органы игнорируют жалобы. По словам одной из девушек, в общей сложности во время романа с россиянином она потратила 500 тысяч рублей. В то же время другая жертва заявила о потере двух миллионов рублей.

Общество,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители