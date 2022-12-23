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11 минут назад

Сын Рогозина ответил на слухи об ухудшении здоровья экс-главы «Роскосмоса»

Никита Бородкин

Информация об ухудшении состояния здоровья руководителя группы военных советников «Царские волки» Дмитрия Рогозина не соответствует действительности. Как сообщает ТАСС, об этом заявил его сын Алексей Рогозин.

Сын Рогозина прокомментировал сообщения об ухудшении его состояния
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«О состоянии других пострадавших, получивших осколочные ранения, пока говорить рано», — добавил он.

Раненого Рогозина не получилось отправить в Москву

Алексей отметил, что сейчас анонимные каналы публикуют различную ложную и спекулятивную информацию. Все, кто пострадал 21 декабря при обстреле гостиницы, сейчас находятся под наблюдением высококвалифицированных врачей в Донецке и Ростове-на-Дону.

Напомним, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины погибли два человека, еще пять, в том числе Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, получили ранения. Бывший глава Роскосмоса рассказывал, что осколок вошел в его тело выше правой лопатки.

Позднее Рогозина перевезли из больницы в ДНР в ростовское медучреждение, а после отправили в Москву, где консилиум медиков примет решение о дальнейшем лечении.

Общество,Алексей Рогозин,Виталий Хоценко,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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