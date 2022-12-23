Сын Рогозина прокомментировал сообщения об ухудшении его состояния

Информация об ухудшении состояния здоровья руководителя группы военных советников «Царские волки» Дмитрия Рогозина не соответствует действительности. Как сообщает ТАСС, об этом заявил его сын Алексей Рогозин.

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«О состоянии других пострадавших, получивших осколочные ранения, пока говорить рано», — добавил он.

Алексей отметил, что сейчас анонимные каналы публикуют различную ложную и спекулятивную информацию. Все, кто пострадал 21 декабря при обстреле гостиницы, сейчас находятся под наблюдением высококвалифицированных врачей в Донецке и Ростове-на-Дону.

Напомним, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины погибли два человека, еще пять, в том числе Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, получили ранения. Бывший глава Роскосмоса рассказывал, что осколок вошел в его тело выше правой лопатки.